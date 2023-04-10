Пушилин: ВСУ перед отходом подорвали здание администрации в Артемовске

Армия Украины подорвала здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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По его словам, большинство зданий в Артемовске разрушено. Пушилин также сообщил, что ДНР восстановит город после боевых действий.

В понедельник, 10 апреля, сообщалось, что Пушилин посетил Артемовск. Врио главы ДНР добавил, что российские силы продолжают «освобождать русские земли». Пушилин пообещал опубликовать позже более подробное видео из Артемовска.

Российские силы «юридически взяли» Артемовск, заявил ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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