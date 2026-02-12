Замгубернатора Челябинской области Фалейчика обвинили в получении взятки

Заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом сообщает RT.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что речь идёт о коррупционном преступлении, совершённом в период, когда чиновник занимал пост главы Копейска.

По её словам, Фалейчик получил от директора одной из коммерческих организаций 1,88 млн рублей. Деньги были переданы «за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря «Юность».

«В отношении Фалейчика планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - заключила Петренко.

Ранее о задержании Фалейчика заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

