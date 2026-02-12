СМИ: Экс-главу совета директоров FESCO задержали по обвинению в растрате
Экс-председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов был задержан по обвинению в особо крупной растрате. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Отмечается, что по данному делу также был задержан вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов. В отношении обоих фигурантов в Мещанский суд Москвы следствием было направлено ходатайство об аресте.
«Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам», — рассказали в пресс-службе FESCO.
Ранее за растрату в особо крупном размере арестовали экс-председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
