Генсек НАТО поддержал идею о возобновлении контактов с Россией
12 февраля 202617:45
США помогли выйти из тупика отношений с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
По его мнению, совершенно нормально, если в этой дискуссии с Москвой «примут участие и европейцы».
«Я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты... чтобы всё это работало сообща», - заключил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует выстраивать процесс общения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
