Генсек НАТО поддержал идею о возобновлении контактов с Россией

По его мнению, совершенно нормально, если в этой дискуссии с Москвой «примут участие и европейцы».

«Я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты... чтобы всё это работало сообща», - заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует выстраивать процесс общения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

