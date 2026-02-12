Сейчас забронировать отель на лето в Турции можно со скидкой в 20-50%, предсказать цену ближе к лету сложно из-за колебания курса, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Летний отдых в Турции сейчас бронируется с приростом на 15-80% год к году в зависимости от компании. Традиционно наиболее востребованы курорты провинции Анталья. Туроператоры напоминают, что в феврале по акции раннего бронирования можно выбрать отели по наиболее выгодным ценам и из большего числа предложений. Затем с каждым месяцем размер скидок, как и ассортимент, будут сокращаться, сообщили в РСТ. Арзуманов отметил, что ажиотажного спроса пока нет.