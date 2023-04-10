Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом политик заявил в своем видеообращении.

В ВСУ заявили о сложной, но контролируемой ситуации в Артемовске

Пушилин опубликовал в Telegram-канале ролик, записанный на фоне разрушенных зданий Артемовска.

«Противник не жалеет ни город, ни своих ... гонят в мясорубку», — подчеркнул Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что российские силы продолжают «освобождать русские земли». Пушилин пообещал опубликовать позже более подробное видео из Артемовска.

Ранее командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, напоминает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин

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