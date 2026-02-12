«Каменный монах!»: Иван Демьян раскрыл секреты нового альбома «7Б»
Иван Демьян рассказал в эфире НСН, какое чудо увидел на берегу Японского моря, обрадовался вниманию публики к Михаилу Ефремову и назвал крутыми Сергея Безрукова и Никиту Кологривого.
Музыка: «Я вышел из воды и обомлел»
Лидер группы «7Б» Иван Демьян, отмечающий 13 февраля день рождения, в интервью НСН рассказал о новом альбоме к 25-летию коллектива, а также о своем отношении к кинотрендам и возвращению в театр Михаила Ефремова.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Главными рок-н-ролльными событиями выходных в двух столицах будут концерт «Морального кодекса» в Москве и группы «Чиж&Co» в Санкт-Петербурге. Вячеслав Бутусов выступит в Тихвине и Архангельске, Диана Арбенина – в Перми и Казани, «Пикник» - в Кирове и Чебоксарах, а «КняzZ» - в Астрахани и Волгограде.
Иван Демьян выступит сегодня в Краснодаре, а в пятницу, 13-го, отметит день рождения концертом в Сочи, откуда отправится на другой конец страны, в Южно-Сахалинск. Музыкант рассказал, что именно в тех краях, на побережье Японского моря родилась концепция нового альбома «7Б», который выйдет осенью.
«К осени мы готовим новый альбом, его черновое название «Каменный монах». Скоро я издам одноименный трек, так будет называться и альбом. В чем его секрет? Это произошло на Дальнем Востоке Я вышел ночью из воды, из залива Японского моря. Я посмотрел на соседнюю скалу и обомлел, сняв на телефон то, что там узрел. Со мной были знакомые, я подошел к ним и сказал: «Я увидел каменного монаха», но они не поняли. Я показал им фотографию - было ощущение, что эта скала живая. Находясь под впечатлением, я создал песню, прямо в воздухе, когда летел в самолете. Помимо нее есть еще много новых песен к альбому, который мы представим к осени. Я надеюсь, что вместе с ним получится презентовать и эту историю, привлечь туристов на Дальний Восток, потому что это стоит того – приехать и увидеть это природное создание. Как это описать… Это Родина моя. Какой-то такой воинственный, справедливый человек, который защищает залив Японского моря, наши берега. Это место находится рядом с Владивостоком, недалеко от аэропорта», - заинтриговал музыкант.
Театр: От Безрукова до Ефремова
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Королева-мать» в Театре Вахтангова, «БеспринцЫпные чтения» с участием Александра Цыпкина и Рузиля Минекаева, а также мюзиклы «Любовь без памяти» и «Вальс-бостон».
Театралы Петербурга идут на «Казанову» с Сергеем Безруковым, а в Омске выбрали «Золушку».
Ну а Иван Демьян рассказал об отношении к Михаилу Ефремову, все билеты на первый спектакль которого после УДО, постановку Никиты Михалкова «Без свидетелей», разлетелись в столице за четыре часа.
«Я его творчество хорошо помню еще с «Границы», когда он был молодым актером. Помню и по другим работам. Я когда-то участвовал в съемках фильма «Тень бойца» и моя коллега, Вера, даже познакомила нас с ним. Мы заходили в какой-то ресторан, беседовали с Ефремовым. Он давал какие-то такие правильные советы ей. Она спрашивала больше, а я как посредник сидел, но видел, что он говорит. Я отлично к нему отношусь, знаю его историю. Ему повезло, что получилось стартануть заново в профессиональной деятельности. Я ни в коем случае не осуждаю то, что он получил возможность выступать, как некоторые. Он должен играть, работать, это его жизнь. Свое наказание он отбыл и отстрадал, и достоин того, чтобы сейчас по-настоящему работать и быть актером. Михалков молодец, что пригласил его в свой театр. Он понимает людей и, тем более, как верующий человек, Михалков должен был помочь своему коллеге, попавшему в такую ситуацию. Если билеты просто исчезают, молодцы, значит это очень удачный проект. Он будет сейчас работать и забудет про все плохое», - отметил лидер группы «7Б».
Кино: Чебурашка и Салтан
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами станут масштабный фильм Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» и комедия «Уволить Жору» с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном.
Лидер группы «7Б» Иван Демьян порадовался за успехи сказок, собирающих миллиарды в российском прокате, и рекомендовал фильм «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым.
«В эти новогодние праздники мне не удалось попасть в кино, хотя я хотел сходить с внучкой и дочкой. Но они посмотрели новые сказки, им понравилось. Конечно я очень рад, что «Чебурашка» вновь привлек всю страну смотреть такие мультфильмы, и про «Буратино» тоже наслышан. У нас сейчас очень крутой сказочный кинематограф, ребята продвигаются семимильными шагами. Я считаю, что нет Голливуда - и до свидания, качество российского кинематографа на высоте. Если брать новинки, мне понравился военный фильм «Август» с Безруковым. Оба исполнителя главных ролей мне понравились. Безруков – это величина, Кологривый – новая звезда, и по другим фильмам он крут. Могу рекомендовать эту картину», - заключил собеседник НСН.
***
