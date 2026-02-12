1

Лидер группы «7Б» Иван Демьян, отмечающий 13 февраля день рождения, в интервью НСН рассказал о новом альбоме к 25-летию коллектива, а также о своем отношении к кинотрендам и возвращению в театр Михаила Ефремова.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Главными рок-н-ролльными событиями выходных в двух столицах будут концерт «Морального кодекса» в Москве и группы «Чиж&Co» в Санкт-Петербурге. Вячеслав Бутусов выступит в Тихвине и Архангельске, Диана Арбенина – в Перми и Казани, «Пикник» - в Кирове и Чебоксарах, а «КняzZ» - в Астрахани и Волгограде.

Иван Демьян выступит сегодня в Краснодаре, а в пятницу, 13-го, отметит день рождения концертом в Сочи, откуда отправится на другой конец страны, в Южно-Сахалинск. Музыкант рассказал, что именно в тех краях, на побережье Японского моря родилась концепция нового альбома «7Б», который выйдет осенью.

«К осени мы готовим новый альбом, его черновое название «Каменный монах». Скоро я издам одноименный трек, так будет называться и альбом. В чем его секрет? Это произошло на Дальнем Востоке Я вышел ночью из воды, из залива Японского моря. Я посмотрел на соседнюю скалу и обомлел, сняв на телефон то, что там узрел. Со мной были знакомые, я подошел к ним и сказал: «Я увидел каменного монаха», но они не поняли. Я показал им фотографию - было ощущение, что эта скала живая. Находясь под впечатлением, я создал песню, прямо в воздухе, когда летел в самолете. Помимо нее есть еще много новых песен к альбому, который мы представим к осени. Я надеюсь, что вместе с ним получится презентовать и эту историю, привлечь туристов на Дальний Восток, потому что это стоит того – приехать и увидеть это природное создание. Как это описать… Это Родина моя. Какой-то такой воинственный, справедливый человек, который защищает залив Японского моря, наши берега. Это место находится рядом с Владивостоком, недалеко от аэропорта», - заинтриговал музыкант.

