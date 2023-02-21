Пушилин рассказал, зачем Байден приезжал в Киев

Цель приезда – показать, кто «в этом доме хозяин». Политик напомнил, что Украиной управляют из США, и в Киев прилетел «один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году». Также Пушилин указал, что было необходимо «поддержать» украинцев, которые уже не так желанно хотят воевать. Также, по его словам, в поддержке нуждается рейтинг Владимира Зеленского. «Вряд ли без наличия подобных весомых аргументов окружение Байдена решилось бы на его визит в Киев», – отметил врио.

Как сообщалось ранее, сопровождавших Байдена американских журналистов обязали не разглашать данные о поездке в Киев.

