Пушилин рассказал, зачем Байден приезжал в Киев
Визит главы Белого дома Джо Байдена в Киев носил демонстративный характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.
Цель приезда – показать, кто «в этом доме хозяин». Политик напомнил, что Украиной управляют из США, и в Киев прилетел «один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году». Также Пушилин указал, что было необходимо «поддержать» украинцев, которые уже не так желанно хотят воевать. Также, по его словам, в поддержке нуждается рейтинг Владимира Зеленского. «Вряд ли без наличия подобных весомых аргументов окружение Байдена решилось бы на его визит в Киев», – отметил врио.
Как сообщалось ранее, сопровождавших Байдена американских журналистов обязали не разглашать данные о поездке в Киев.
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