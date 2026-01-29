Вступило в силу решение о запрете экстремистского сообщества «Махонинские»
В Челябинске областной суд признал законным решение Советского суда города о запрете сообщества «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России) и изъятии в казну имущества его организаторов на 5,2 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Судебный акт вынесли в ноябре прошлого года. В этот день правоохранители задержали одного из лидеров объединения Александра Махонина по обвинению в организации преступного сообщества. Его брат Андрей был объявлен в розыск.
В Генпрокуратуре считают, что сообщество братья Махонины создали в 90-х годах. Они занимались вымогательствами и грабежами, а также имели неформальные отношения с властями и правоохранительными органами. При этом члены организации придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России).
Ранее суды в двух разных регионах назначили штрафы молодым людям за использование в Telegram-никнеймах символики, ассоциирующейся с запрещенным в РФ движением «Арестантское уголовное единство», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вступило в силу решение о запрете экстремистского сообщества «Махонинские»
- СМИ: В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек
- Появились фигуранты в деле о налете БПЛА из трейлеров на военные аэродромы РФ
- В полиции рассказали о способах избежать вербовки в интернете
- Аферисты обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
- СМИ: Вертолет стал фактором крушения самолета с российскими фигуристами в США
- В Казани выставили на продажу изъятый у режиссёра Бекмамбетова особняк
- Журналист Карлсон допустил начало распада США
- В Подмосковье люди бросают машины и идут домой пешком
- СМИ: Финны продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытие границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru