Вступило в силу решение о запрете экстремистского сообщества «Махонинские»

Судебный акт вынесли в ноябре прошлого года. В этот день правоохранители задержали одного из лидеров объединения Александра Махонина по обвинению в организации преступного сообщества. Его брат Андрей был объявлен в розыск.

В Генпрокуратуре считают, что сообщество братья Махонины создали в 90-х годах. Они занимались вымогательствами и грабежами, а также имели неформальные отношения с властями и правоохранительными органами. При этом члены организации придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее суды в двух разных регионах назначили штрафы молодым людям за использование в Telegram-никнеймах символики, ассоциирующейся с запрещенным в РФ движением «Арестантское уголовное единство», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

