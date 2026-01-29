СМИ: В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек
В Колумбии спасатели обнаружили место падения авиалайнера, выполнявшего рейс для авиакомпании Satena, сообщает Noticias Caracol.
По данным телеканала, не его борту было 15 человек. В результате крушения в департаменте Северный Сантандер никто не выжил. Обломки Beechcraft 1900D были найдены в горной местности. Среди погибших - депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо, бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко с женой.
Борт, следовавший из города Кукута в Оканью пропал с радаров 28 января. Поисковая операция в районе Кататумбо осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.
Ранее стало известно, что вертолет стал фактором крушения самолета с российскими фигуристами в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
