СМИ: В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек

По данным телеканала, не его борту было 15 человек. В результате крушения в департаменте Северный Сантандер никто не выжил. Обломки Beechcraft 1900D были найдены в горной местности. Среди погибших - депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо, бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко с женой.

Борт, следовавший из города Кукута в Оканью пропал с радаров 28 января. Поисковая операция в районе Кататумбо осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.

Ранее стало известно, что вертолет стал фактором крушения самолета с российскими фигуристами в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

