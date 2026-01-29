СМИ: Доля одобрений по розничным кредитам упала до минимума

Банки отклоняют более 80% заявок. Наибольший рост отказов пришелся на IV квартал прошлого года. Годом ранее в тот же период уровень одобрений доходил до 22,6%. Самая проблемная категория – автокредиты, по которым доля отказов достигала 84%. Потребительские кредиты одобряют менее чем в одном случае из четырех. Лучше ситуация складывается с ипотекой — к концу 2025 года положительное решение получали около 35% заявителей, хотя минувшим летом показатель составлял 50%.

У банков сейчас нет возможности активно кредитовать клиентов из-за дефицита капитала, заявил НСН генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

