СМИ: Доля одобрений по розничным кредитам упала до минимума
К концу 2025 года доля одобрений по кредитам для россиян снизилась до рекордно низких 17–18%, сообщают «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Банки отклоняют более 80% заявок. Наибольший рост отказов пришелся на IV квартал прошлого года. Годом ранее в тот же период уровень одобрений доходил до 22,6%. Самая проблемная категория – автокредиты, по которым доля отказов достигала 84%. Потребительские кредиты одобряют менее чем в одном случае из четырех. Лучше ситуация складывается с ипотекой — к концу 2025 года положительное решение получали около 35% заявителей, хотя минувшим летом показатель составлял 50%.
У банков сейчас нет возможности активно кредитовать клиентов из-за дефицита капитала, заявил НСН генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.
