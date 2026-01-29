Учитель физкультуры судится из-за низкой зарплаты после декрета

Он пожаловался, что его зарплата после выхода из декрета стала почти в два раза меньше. Педагог указал, что ему снизили количество учебных часов. Мужчина требует восстановить прошлую нагрузку и компенсировать недополученную зарплату минимум за год.

В школе говорят, что снижение нагрузки связано с уменьшением числа учеников и с отказом учителя взять дополнительные часы. Рассмотрение иска назначено на 29 января.

В школе физрук работает с 2016 года. Согласно трудовому договору, его полная ставка составляет минимум 19 учебных часов в неделю, оплата при такой загрузке будет как минимум 80 тыс. рублей. До ухода в декрет он получал 91 тыс. при 19 часах.

После возвращения на работу у Олишевца оказалось только 16–17 часов в неделю, зарплата в итоге составила около 50 тыс. рублей. Мужчина обратил внимание, что в школе кроме него работают еще пять учителей физкультуры — и у них полная нагрузка.

Создание достойных условий труда и повышение зарплаты учителям — одна из важнейших задач государства в образовательной сфере, сегодня учителя зачастую вынуждены работать за двоих, чтобы выжить. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

