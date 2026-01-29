Мерц: Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году
29 января 202606:02
Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По его словам, все кандидаты на членство в объединении должны соответствовать необходимым критериям. Это касается и Киева.
Мерц назвал это долгосрочным процессом.
Ранее в России допустили уступки со стороны Киева ради членства в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
