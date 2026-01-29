В Сочи на время следствия арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко
29 января 202605:01
Суд арестовал детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, сообщает ТАСС.
Они проходят ответчиками по иску Генпрокуратуры к экс-депутату Думы Анатолию Вороновскому. Эльдару и Милане Дорошенко вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой.
Ранее Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства свыше 120 объектов недвижимости и долей в 27 компаниях депутатов.
