В Сочи на время следствия арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко

Суд арестовал детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, сообщает ТАСС.

Наложен арест на имущество депутатов, среди которого 120 объектов недвижимости и 27 компаний

Они проходят ответчиками по иску Генпрокуратуры к экс-депутату Думы Анатолию Вороновскому. Эльдару и Милане Дорошенко вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой.

Ранее Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства свыше 120 объектов недвижимости и долей в 27 компаниях депутатов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ДепутатыАрестыСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры