Сопровождавших Байдена журналистов обязали не разглашать данные о поездке в Киев

По ее словам, двух журналистов 17 февраля вызвали к директору по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на закрытую встречу. Им сообщили, что президент отправляется в Киев и что они будут единственными журналистами, которые будут присутствовать во время поездки. С журналистов взяли обязательство не разглашать информацию до соответствующего разрешения.

В Белом доме заявили, что пришлют на электронные почтовые адреса журналистов письмо с указаниями с заголовком «Инструкция по прибытию на турнир по гольфу».

В присланных указаниях говорилось, что 19 февраля необходимо прибыть на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. Там у журналистов отобрали телефоны, которые вернули только в посольстве США в Киеве через более чем сутки.

Как заявила конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин, президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского коллегу Джо Байдена. Она считает Украину одним из самых коррумпированных государств.

