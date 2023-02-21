Сопровождавших Байдена журналистов обязали не разглашать данные о поездке в Киев
Администрация Белого дома США обязала двух сопровождавших главу государства Джо Байдена журналистов взять на себя обязательство о неразглашении информации о его поездке в Киев, сообщила репортер The Wall Street Journal Сабрина Сиддики.
По ее словам, двух журналистов 17 февраля вызвали к директору по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на закрытую встречу. Им сообщили, что президент отправляется в Киев и что они будут единственными журналистами, которые будут присутствовать во время поездки. С журналистов взяли обязательство не разглашать информацию до соответствующего разрешения.
В Белом доме заявили, что пришлют на электронные почтовые адреса журналистов письмо с указаниями с заголовком «Инструкция по прибытию на турнир по гольфу».
В присланных указаниях говорилось, что 19 февраля необходимо прибыть на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. Там у журналистов отобрали телефоны, которые вернули только в посольстве США в Киеве через более чем сутки.
Как заявила конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин, президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского коллегу Джо Байдена. Она считает Украину одним из самых коррумпированных государств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Сопровождавших Байдена журналистов обязали не разглашать данные о поездке в Киев
- Полянский: Военная активность угрожает Корейскому полуострову
- В Турции сообщили о гибели трех человек в результате землетрясения в Хатае
- В Госдуме призвали нанести ядерный удар по инфраструктуре НАТО
- Предсказавший землетрясения в Турции эксперт предупредил об угрозе Кипру
- Кулеба: Украина готовится к большой битве на двух фронтах
- Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» перенесли
- Эксперт: возможности Запада поддерживать режим Зеленского подходят к концу
- Власти Турции сообщили, что риска цунами в провинции Хатай нет
- Три питбуля загрызли ребенка под Великим Новгородом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru