В США возмутились внешним видом Зеленского на встрече с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского коллегу Джо Байдена, считает конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.

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«Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно», - написала она в Twitter.

Грин - ультраправый политик, член республиканской партии и сторонница Дональда Трампа. она считает Украину одним из самых коррумпированных государств, и настаивает на аудите выделяемой Киеву финансовой помощи.

Ранее в Пентагоне озвучили общую сумму сумму военной помощи Украине с начала спецоперации, передав в общей сложности почти $30 миллиардов.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Зеленский
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