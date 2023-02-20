В США возмутились внешним видом Зеленского на встрече с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского коллегу Джо Байдена, считает конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.
«Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно», - написала она в Twitter.
Грин - ультраправый политик, член республиканской партии и сторонница Дональда Трампа. она считает Украину одним из самых коррумпированных государств, и настаивает на аудите выделяемой Киеву финансовой помощи.
Ранее в Пентагоне озвучили общую сумму сумму военной помощи Украине с начала спецоперации, передав в общей сложности почти $30 миллиардов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru