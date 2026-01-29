Матвиенко: Сотрудники «Почты России» скоро разбегутся

По ее словам, это произойдет, если ситуацию в госкомпании пустить на самотёк. Так Матвиенко отреагировала на системные проблемы в работе «Почты России». О них на заседании Совфеда рассказал первый зампредседателя комитета палаты по экономической политике Иван Абрамов. Спикер указала, что эта тема обсуждается давно.

«Зарплаты маленькие, ну и условия... В малых городах, в малых районах нельзя эту ситуацию дальше отпускать», — отметила Матвиенко.

Ранее «Почта России» ответила на обвинения в махинациях с выплатами и пенсиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

