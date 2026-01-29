Матвиенко: Сотрудники «Почты России» скоро разбегутся
Сотрудники «Почты России» в скором времени могут разбежаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
По ее словам, это произойдет, если ситуацию в госкомпании пустить на самотёк. Так Матвиенко отреагировала на системные проблемы в работе «Почты России». О них на заседании Совфеда рассказал первый зампредседателя комитета палаты по экономической политике Иван Абрамов. Спикер указала, что эта тема обсуждается давно.
«Зарплаты маленькие, ну и условия... В малых городах, в малых районах нельзя эту ситуацию дальше отпускать», — отметила Матвиенко.
Ранее «Почта России» ответила на обвинения в махинациях с выплатами и пенсиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко: Сотрудники «Почты России» скоро разбегутся
- В Раде заявили, что Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию
- В Сочи на время следствия арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко
- Исследование: Избиратели Трампа хотят вторжения США в другие страны
- Вступило в силу решение о запрете экстремистского сообщества «Махонинские»
- СМИ: В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек
- Появились фигуранты в деле о налете БПЛА из трейлеров на военные аэродромы РФ
- В полиции рассказали о способах избежать вербовки в интернете
- Аферисты обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
- СМИ: Вертолет стал фактором крушения самолета с российскими фигуристами в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru