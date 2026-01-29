Пенсионеры старше 80 лет получат повышенную надбавку к пенсии с 1 февраля

Россияне, которые достигли возраста 80 лет, с 1 февраля начнут получать проиндексированную надбавку к фиксированной страховой пенсии. Об этом сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения им. К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова.

В январе фиксированную выплату к страховой пенсии по старости проиндексировали на 7,6%, до 9584,69 рубля.

«Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19169,38 рублей», - рассказала Акатнова в беседе с ТАСС.

Увеличение выплаты к страховой пенсии по старости на 100% для россиян, которым исполнилось 80 лет, предусмотрено законом.

Также эксперт напомнила, что достигшие 80-летия пенсионеры могут получить надбавку за уход. С 1 января размер выплаты увеличили до 1413,86 рубля.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что с 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, пишет 360.ru.

