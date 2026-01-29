В Раде заявили, что Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию

Украинский президент Владимир Зеленский всерьез обсуждал возможность наступления Вооруженных сил Украины на Белоруссию, сообщил агентству «БелТа» депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

МИД: Зеленский терактами хочет сорвать любые переговоры о мире

«С единой целью — исключительно эскалация этой войны», — сказал он. Парламентарий указал, что в настоящее время у Зеленского нет такой технической возможности, но он делает все возможное, чтобы обострить конфликт, тем самым отодвинуть мирное решение.

Дмитрук отметил, что для президента Украины «мир — это конец, физический и политический».

Ранее Зеленский заявил, что у шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

