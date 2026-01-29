«С единой целью — исключительно эскалация этой войны», — сказал он. Парламентарий указал, что в настоящее время у Зеленского нет такой технической возможности, но он делает все возможное, чтобы обострить конфликт, тем самым отодвинуть мирное решение.

Дмитрук отметил, что для президента Украины «мир — это конец, физический и политический».

Ранее Зеленский заявил, что у шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

