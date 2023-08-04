Пушилин: дома в Донецке повреждены ударами украинской армии

Четыре дома в Кировском районе Донецка получили повреждения после ударов украинской армии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Врио главы ДНР Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска сложной

По его словам, 3 августа Киев обстрелял территорию республики 223 снарядами из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров. Всего в ДНР зафиксировали 70 обстрелов со стороны противника.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУОбстрелДНРДенис Пушилин

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