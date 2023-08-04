Пушилин: дома в Донецке повреждены ударами украинской армии

По его словам, 3 августа Киев обстрелял территорию республики 223 снарядами из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров. Всего в ДНР зафиксировали 70 обстрелов со стороны противника.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

