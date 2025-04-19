Стипендия имени Владимира Жириновского появится в России в сентябре 2025 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении стипендий имени В.В.Жириновского, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба правительства РФ.
Уточняется, что студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты смогут получать подобную стипендию с сентября 2025 года. При этом ежегодно государство будет назначать 10 стипендий для студентов в размере 15 тысяч рублей и еще 10 стипендий для аспирантов в размере 20 тысяч рублей.
Претендентов на получение выплаты будут на конкурсной основе отбирать в Минобрнауки. На стипендию смогут претендовать студенты, аттестат которых включает только оценки «отлично» и «хорошо». Помимо прочего также важным критерием станут публикации в научных изданиях и участие в конференциях.
В Минобрнауки выступили с предложением учредить подобную стипендии еще в январе 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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