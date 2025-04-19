Стипендия имени Владимира Жириновского появится в России в сентябре 2025 года

Уточняется, что студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты смогут получать подобную стипендию с сентября 2025 года. При этом ежегодно государство будет назначать 10 стипендий для студентов в размере 15 тысяч рублей и еще 10 стипендий для аспирантов в размере 20 тысяч рублей.

Претендентов на получение выплаты будут на конкурсной основе отбирать в Минобрнауки. На стипендию смогут претендовать студенты, аттестат которых включает только оценки «отлично» и «хорошо». Помимо прочего также важным критерием станут публикации в научных изданиях и участие в конференциях.

В Минобрнауки выступили с предложением учредить подобную стипендии еще в январе 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

