Российские военные взяли под контроль поселок Шевченко в ДНР

Российские силы установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что поселок городского типа, расположенные более чем в 45 километрах от Донецка, освобожден в результате действий подразделений «Южной» группировки войск.

Помимо прочего российские войска нанесли удар по противнику в районах населенных пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка ДНР.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю военные РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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