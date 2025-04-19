Российские военные взяли под контроль поселок Шевченко в ДНР
Российские силы установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что поселок городского типа, расположенные более чем в 45 километрах от Донецка, освобожден в результате действий подразделений «Южной» группировки войск.
Помимо прочего российские войска нанесли удар по противнику в районах населенных пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка ДНР.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю военные РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru