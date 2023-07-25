Врио главы ДНР Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска сложной

Артемовск в ДНР все еще обстреливается ВСУ, ситуация остается сложной на флангах города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он назвал ситуацию контролируемой, отметив, что иногда противнику удается теснить российские подразделения на короткий срок, затем ВСУ отступают.

Марочко: Киев скрывает потери под Артемовском

Ранее представитель генштаба украинских войск Андрей Ковалев заявил, что рядом с Артемовском идут тяжелые бои. Он отметил, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Орехово - Василевка - Парасковьевка, Клещеевка – Андреевка, позиция украинских военных не меняется.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что командование ВСУ скрывает от военкоматов реальные потери при наступлении под Артемовском, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис ПушилинСпецоперацияУкраина

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