Врио главы ДНР Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска сложной
Артемовск в ДНР все еще обстреливается ВСУ, ситуация остается сложной на флангах города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом он назвал ситуацию контролируемой, отметив, что иногда противнику удается теснить российские подразделения на короткий срок, затем ВСУ отступают.
Ранее представитель генштаба украинских войск Андрей Ковалев заявил, что рядом с Артемовском идут тяжелые бои. Он отметил, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Орехово - Василевка - Парасковьевка, Клещеевка – Андреевка, позиция украинских военных не меняется.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что командование ВСУ скрывает от военкоматов реальные потери при наступлении под Артемовском, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следком установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дарьи Дугиной
- «Так проще»: Картаполов о повышении возраста призыва без переходного периода
- В Таиланде на курортах растет число случаев заболевания лихорадкой Денге
- Forbes: Банк Julius Baer закроет счета клиентам из России
- МВД Белоруссии: Бойцы «Вагнера» уже обучают внутренние войска
- В Москве из окна девятого этажа выпала голая девушка
- Матвиенко рассчитывает на одобрение Совфедом возраста призыва с 18 до 30 лет
- Эксперт Осауленко: Об эвакуации туристов из-за пожаров в Турции речи не идет
- МИД РФ: Европа пытается «свалить» на Россию ослабление позиций в Африке
- Mash: В море близ Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru