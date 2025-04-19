Военкор Коц назвал главную цель наступления российских войск в Курской области
Один из важных логистических пунктов ВСУ является главной целью текущего наступления российских военных в Курской области, допустил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Он уточнил, что Вооруженным силам РФ важно выйти на Юнаковку, до этого населенного пункта остается около семи километров.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области.
В ведомстве также заявили, за неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стипендия имени Владимира Жириновского появится в России в сентябре 2025 года
- Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде солиста группы «Чай вдвоем»
- Российские военные взяли под контроль поселок Шевченко в ДНР
- Военкор Коц назвал главную цель наступления российских войск в Курской области
- НБКИ: Просроченные долги россиян по кредитам выросли до 2,3 триллиона рублей
- Музыканта Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов
- МВД Краснодара проверит информацию о нескольких сбежавших военнослужащих
- Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области
- Оперштаб: В Анапе все публичные пляжи оказались в зоне ЧС
- Территория Абхазии оказалась полностью обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru