Военкор Коц назвал главную цель наступления российских войск в Курской области

Один из важных логистических пунктов ВСУ является главной целью текущего наступления российских военных в Курской области, допустил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч военнослужащих

Он уточнил, что Вооруженным силам РФ важно выйти на Юнаковку, до этого населенного пункта остается около семи километров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

В ведомстве также заявили, за неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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