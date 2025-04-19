Он уточнил, что Вооруженным силам РФ важно выйти на Юнаковку, до этого населенного пункта остается около семи километров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

В ведомстве также заявили, за неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР), передает «Радиоточка НСН».

