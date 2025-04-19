Минобороны: Военные РФ нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса «Сапсан»
19 апреля 202516:15
Российские военные вечером 18 апреля нанесли удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, также были поражены прикрывающие РК зенитные ракетные системы NASAMS.
Групповой удар нанесли высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками.
Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru