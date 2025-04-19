НБКИ: Просроченные долги россиян по кредитам выросли до 2,3 триллиона рублей

Объем долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа более чем на 30 дней достиг 2,3 триллиона рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Как уточнил замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в рамках конференции Dolg Talk 2025, один должник в среднем имеет около трех кредитов. Согласно статистике, на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 миллиона кредитных договоров с просрочками.

При этом 46,88% от общего числа просроченных долгов —микрозаймы. Еще 29,46% —потребительские кредиты, прочие 22,32% - задолженности по кредитным картам, 0,89% - долги по автокредитам и ипотеке.

Ранее в Объединенном кредитном бюро сообщили, что почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты за месяц работы подобного сервиса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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