НБКИ: Просроченные долги россиян по кредитам выросли до 2,3 триллиона рублей

Как уточнил замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в рамках конференции Dolg Talk 2025, один должник в среднем имеет около трех кредитов. Согласно статистике, на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 миллиона кредитных договоров с просрочками.

При этом 46,88% от общего числа просроченных долгов —микрозаймы. Еще 29,46% —потребительские кредиты, прочие 22,32% - задолженности по кредитным картам, 0,89% - долги по автокредитам и ипотеке.

Ранее в Объединенном кредитном бюро сообщили, что почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты за месяц работы подобного сервиса, передает «Радиоточка НСН».

