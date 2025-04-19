НБКИ: Просроченные долги россиян по кредитам выросли до 2,3 триллиона рублей
Объем долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа более чем на 30 дней достиг 2,3 триллиона рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Как уточнил замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в рамках конференции Dolg Talk 2025, один должник в среднем имеет около трех кредитов. Согласно статистике, на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 миллиона кредитных договоров с просрочками.
При этом 46,88% от общего числа просроченных долгов —микрозаймы. Еще 29,46% —потребительские кредиты, прочие 22,32% - задолженности по кредитным картам, 0,89% - долги по автокредитам и ипотеке.
Ранее в Объединенном кредитном бюро сообщили, что почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты за месяц работы подобного сервиса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru