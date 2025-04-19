СМИ: Тренд на дубайский шоколад привел к дефициту фисташек

По данным СМИ, интерес к подобному десерту, который стал одним из трендов соцсетей в 2024 году, привел к тому, что стоимость фисташек на мировом рынке за год увеличилась с $7,65 до $10,30 за фунт.

Уточняется, что некоторые магазины уже ограничили продажу дубайского шоколада в одни руки.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин допустил, что в 2025 году цены на шоколад могут вырасти на 15-25%, передает «Радиоточка НСН».

