В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, пишет РИА Новости.
Традиционно схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году православные отметят Пасху 20 апреля. При этом дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства.
При этом уточняется, что делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая накануне прибыла в Иерусалим, уже получила Благодатный огонь и направляется в аэропорт «Бен-Гурион».
В дальнейшем Благодатный огонь доставят в 15 храмов Москвы, включая храм Христа Спасителя. Его также доставят в Белгород, Брянск, Курск, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Тренд на дубайский шоколад привел к дефициту фисташек
- Тишковец: В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля
- В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
- Стипендия имени Владимира Жириновского появится в России в сентябре 2025 года
- Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде солиста группы «Чай вдвоем»
- Российские военные взяли под контроль поселок Шевченко в ДНР
- Военкор Коц назвал главную цель наступления российских войск в Курской области
- НБКИ: Просроченные долги россиян по кредитам выросли до 2,3 триллиона рублей
- Музыканта Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов
- МВД Краснодара проверит информацию о нескольких сбежавших военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru