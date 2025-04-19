В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Традиционно схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году православные отметят Пасху 20 апреля. При этом дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства.

При этом уточняется, что делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая накануне прибыла в Иерусалим, уже получила Благодатный огонь и направляется в аэропорт «Бен-Гурион».

В дальнейшем Благодатный огонь доставят в 15 храмов Москвы, включая храм Христа Спасителя. Его также доставят в Белгород, Брянск, Курск, передает «Радиоточка НСН».

