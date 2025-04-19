Тишковец: В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля

Он уточнил, что прежний рекорд, +23,6 градуса, был установлен в 1973 году.

Синоптик также напомнил, что климатическая норма июля для столицы составляет +23,1 градуса.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что на смену турецкому антициклону, который принес москвичам тепло, вскоре придет холодный циклон. По ее словам, с 22 апреля температура воздуха упадет до +12...13 градусов, напоминает «Радиоточка НСН».

