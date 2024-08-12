Путин заявил, что с атакующим мирных граждан Киевом «не о чем говорить»

С Украиной, чьи войска атакуют мирных граждан и объекты ядерной энергетики, «не о чем говорить». Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

ВСУ потеряли на курском направлении до 1 610 военных и 32 танка

На совещании по ситуации в Курской области он указал, что теперь ясно, почему украинские власти отказывались от предложения Москвы вернуться к мирному плану урегулирования.

«Главная задача стоит перед Минобороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», — добавил глава государства.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что огневое прикрытие могло бы задержать продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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