Путин заявил, что с атакующим мирных граждан Киевом «не о чем говорить»
С Украиной, чьи войска атакуют мирных граждан и объекты ядерной энергетики, «не о чем говорить». Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по ситуации в Курской области он указал, что теперь ясно, почему украинские власти отказывались от предложения Москвы вернуться к мирному плану урегулирования.
«Главная задача стоит перед Минобороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», — добавил глава государства.
Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что огневое прикрытие могло бы задержать продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врио губернатора заявил, что ВСУ применили в Курской области химическое оружие
- Генерал Попов: Российские Ту-95, Су-34 и Ка-52 наводят страх на весь мир
- Генерал Соболев рассказал, как отбросить ВСУ из Курской области
- Волонтеры рассказали, что делать с кошкой или собакой, уезжая из зоны обстрела
- Психолог назвал развод нормой в семейной терапии
- За самую дорогую уязвимость ПО заплатили $10 млн
- Бывший белгородский вице-губернатор Полежаев получил пять лет колонии
- Врио губернатора назвал число погибших в Курской области в результате атак ВСУ
- «Дэдпул и Росомаха» пробил планку сборов в миллиард долларов
- В Курской области под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru