Въезд в Краснояружский район под Белгородом закрыт

С понедельника въезд в Краснояружский район Белгородской области будет временно закрыт в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов.

По его словам, оперативная ситуация в районе остается напряженной. Глава района призвал жителей отнестись с пониманием к введенным мерам и строго соблюдать указания властей и силовых структур.