Въезд в Краснояружский район под Белгородом закрыт
С понедельника въезд в Краснояружский район Белгородской области будет временно закрыт в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов.
По его словам, оперативная ситуация в районе остается напряженной. Глава района призвал жителей отнестись с пониманием к введенным мерам и строго соблюдать указания властей и силовых структур.
Он также отметил, что бойцы самообороны будут обеспечивать порядок в населённых пунктах и следить за сохранностью имущества.
В понедельник утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области из-за увеличения активности ВСУ начинается эвакуация жителей Краснояружского района в более безопасные районы, передает «Радиоточка НСН».
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