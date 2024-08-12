Въезд в Краснояружский район под Белгородом закрыт

С понедельника въезд в Краснояружский район Белгородской области будет временно закрыт в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов.

По его словам, оперативная ситуация в районе остается напряженной. Глава района призвал жителей отнестись с пониманием к введенным мерам и строго соблюдать указания властей и силовых структур.

Пункт распределения вывезенных жителей развернули в Белгородской

Он также отметил, что бойцы самообороны будут обеспечивать порядок в населённых пунктах и следить за сохранностью имущества.

В понедельник утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области из-за увеличения активности ВСУ начинается эвакуация жителей Краснояружского района в более безопасные районы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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