Зеленский впервые прокомментировал действия ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении заседания ставки верховного главнокомандующего, где обсуждался отчет о действиях ВСУ в Курской области. Это стало его первым публичным комментарием по поводу операций украинской армии в данном регионе.

Участие в заседание по видеосвязи принял главком ВСУ Александр Сырский. Он охарактеризовал операцию в Курской области как «наступательную» и отметил, что она все еще продолжается.