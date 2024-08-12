Зеленский впервые прокомментировал действия ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении заседания ставки верховного главнокомандующего, где обсуждался отчет о действиях ВСУ в Курской области. Это стало его первым публичным комментарием по поводу операций украинской армии в данном регионе.

Участие в заседание по видеосвязи принял главком ВСУ Александр Сырский. Он охарактеризовал операцию в Курской области как «наступательную» и отметил, что она все еще продолжается.

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6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту.

Он отметил отсутствие четкой линии фронта из-за активности диверсантов. В результате конфликтов в области погибло 12 мирных жителей и 121 человек получил ранения, включая десяти детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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