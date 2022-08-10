«Процесс пошел ускоренно»: Кому Зеленский может продать Украину

«Украину могут продать. Однако есть два уточнения. Во-первых, Зеленскому все не отдадут. На этой сделке заработают Польша и США, а остатки достанутся украинскому президенту. Во-вторых, все территории невозможно будет продать, так как никто не продает дом, который горит», — объяснил эксперт.

Политолог уверен, что Зеленский сможет продать только Западную Украину, там, где поляки, возможно, собираются ввести свои войска. А на юго-востоке этого не будет.

«Если Херсон присоединится к России, никто эту землю не купит», - отметил Журавлев.

По его словам, продажа украинских земель была спланирована еще несколько лет назад.

«Земли — это последнее богатство, которое есть у Украины. Они готовили это и до спецоперации. Закон о продаже частной собственности иностранцам был не так давно принят на Украине. Но сейчас процесс пошел ускоренно», — подчеркнул специалист.