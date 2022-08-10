«Процесс пошел ускоренно»: Кому Зеленский может продать Украину

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», при каких условиях территории Украины будут распроданы и чем это обернется.

По его словам, распродажа территорий Украины вполне возможна. Однако наибольшую выгоду с этой сделки получат Польша и США, а не Владимир Зеленский.

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«Украину могут продать. Однако есть два уточнения. Во-первых, Зеленскому все не отдадут. На этой сделке заработают Польша и США, а остатки достанутся украинскому президенту. Во-вторых, все территории невозможно будет продать, так как никто не продает дом, который горит», — объяснил эксперт.

Политолог уверен, что Зеленский сможет продать только Западную Украину, там, где поляки, возможно, собираются ввести свои войска. А на юго-востоке этого не будет.

«Если Херсон присоединится к России, никто эту землю не купит», - отметил Журавлев.

По его словам, продажа украинских земель была спланирована еще несколько лет назад.

«Земли — это последнее богатство, которое есть у Украины. Они готовили это и до спецоперации. Закон о продаже частной собственности иностранцам был не так давно принят на Украине. Но сейчас процесс пошел ускоренно», — подчеркнул специалист.

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Журавлев добавил, что Украину ждут печальные последствия этого решения. Одно из них — это продовольственный кризис и голод населения.

«Территории продадут на условиях полной частной собственности. После продажи Украина никак не сможет распоряжаться землей. Если Украина сохранится, то у нее не останется ничего своего. Они не смогут даже сеять и пахать на этих территориях. Изменить хозяйственный профиль, например, построить город, завод, дорогу, можно будет только с разрешения хозяина. Продажа опасна тем, что все украинское зерно будут вывозить за пределы страны», — заключил политолог.

Ранее Зеленский подписал закон о рынке земли.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЗемляПродажаУкраина
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