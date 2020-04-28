Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ в последний день марта приняла ранее Верховная рада.

Подписывая закон, Зеленский назвал это историческим событием для всех граждан страны. По его словам, «Украина ждала этот закон со времени обретения независимости». Документ вступает в силу с 1 октября текущего года, передает ТАСС.

На принятии закона о рынке земли настаивал Международный валютный фонд. Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь «Приватбанка» Игорю Коломойскому, МВФ не соглашался выделять Киеву новый кредит.

Закон об открытии рынка земли определяет, что сначала начнутся продажи паёв частных собственников. В первые два года государственные и коммунальные земли продавать будет нельзя.

На фоне массовых протестов аграриев и выступлений некоторых весомых политиков в окончательном варианте исключена норма о допуске иностранцев к рынку земли. Кроме того, в два раза сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тысяч до 100 тысяч гектаров.

