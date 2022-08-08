В СВР рассказали об «освоении» Украины Польшей

Власти Украины постепенно отдают Польше контроль над отраслями национальной экономики, считают в Службе внешней разведки. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

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«Поступающая в Службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины. Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — отмечается в публикации.

В первую очередь, речь идет об аграрной сфере: польские компании по заниженным ценам скупают продукцию украинских сельхозпроизводителей. В частности, польская сторона покупает ячмень по $30 за тонну — почти в пять раз дешевле реальной стоимости. В дальнейшем предполагается купить активы и землю украинских предприятий по бросовым ценам.

СВР отмечает, что параллельно Польша инвестирует в создание транспортной и логистической инфраструктуры, чтобы беспрепятственно вывозить продовольствие на рынки с более высокими ценами. Действия Варшавы помогают принятые на Украине законы о приватизации и об особых гарантиях для польских граждан.

«Таким образом, нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям», — заключили в СВР.

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ФОТО: РИА Новости
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