«Противоядие найдено»: Липовой исключил атаку ракет HIMARS по территории России
Если ВСУ не смогут показать США успехов в контрнаступлении до сентября, то НАТО пересмотрит отношение к поставкам вооружений, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут нанести удары ракетами HIMARS и Storm Shadow по территории России, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН. По его словам, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уже давно научились успешно сбивать их.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Он отметил, что применение этих ракет вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт. Сергей Липовой отметил, что российское ПВО успешно отразит любые атаки.
«Ракеты, которые поставили Украине, имеют дальность до 300 километров. Есть ракеты с увеличенной дальностью до 500 километров. Против тех ракет, которые сегодня применяет Украина, уже найдено противоядие, их успешно сбивают. Думаю, что наши средства ПВО продолжат тренироваться на этих ракетах по их уничтожению над Украиной, чтобы не допускать их достижения российской территории», - сказал Липовой.
Он отметил, что чем хуже идут дела Украины в контрнаступлении, тем больше Киеву будет выделяться более дальнобойное оружие. По словам Липового, украинские власти стараются хоть как-то обозначить свой «воинственный пыл», которого ждала вся Европа и Америка.
«США и Великобритания поставили все для того, чтобы уничтожить Украину и нанести максимальный ущерб. Чем хуже идут дела в контрнаступлении, тем больше будет выделяться Украине более дальнобойное и разрушительное оружие. Они хотят, чтобы Украина из последних сил постаралась как-то нанести ущерб и удары по территории России. Территорией России сейчас также считаются четыре новых региона. Чем хуже у них дела, тем больше они стараются идти на обострение и хоть как-то обозначить свой воинственный пыл, чего ожидала от них вся Европа и Америка», - указал Липовой.
Кроме того, генерал-майор заявил, что на Западе ходят мысли о пересмотре помощи ВСУ осенью. Липовой объяснил, что Европа и США вложили слишком много средств в Украину, а результата нет.
«Украина хочет выпросить авиацию, дальнобойные ракеты и показать, что они на что-то способны. В США уже заявили, что если до сентября не будет каких-то серьезных успехов в зоне проведения спецоперации, то будет пересмотрено отношение к поставкам и точно также будет пересмотрена позиция НАТО в отношении Украины. Вложено слишком много, вложено последнее, а результата нет. НАТО и США понимают, что за это скоро придется отвечать перед своими избирателями и налогоплательщиками», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 20 июня, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью с НСН заявил, что Крым готов к атакам ВСУ и ожидает эскалации с подачи США и Европы. Сенатор подчеркнул, что полуостров сегодня эффективно защищен, а уровень охраны объектов повышается, сообщает «Радиоточка НСН».
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