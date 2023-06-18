Минобороны: силы ПВО сбили 18 дронов ВСУ и ракету Storm Shadow

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников и одну дальнобойную ракету Storm Shadow, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что беспилотники перехвачены в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Также сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено 4,6 тысячи украинских беспилотников, 426 зенитно-ракетных комплексов, 1125 реактивных систем залпового огня.

В Минобороны сообщили, что более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили выплаты за уничтожение или захват техники противника, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДроныПВОМинобороны РФ

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