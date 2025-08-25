Депутат Останина пошутила о словах Шаляпина про замену артистов роботами
25 августа 202522:36
Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с NEWS.ru прокомментировала слова певца Прохора Шаляпина о возможной отмене работы артистов из-за роботов.
По ее словам, даже технологии не смогут заменить Шаляпина «в постели пожилых женщин».
Парламентарий отметила, что если артист настаивает на таком сценарии, то «сам отбирает у себя хлеб». Она добавила, что неясно, как Шаляпин сможет зарабатывать, если роботы займут его место.
Останина отметила чувство юмора певца и подчеркнула, что каждый человек имеет право на иронию, передает «Радиоточка НСН».
