Депутат Останина пошутила о словах Шаляпина про замену артистов роботами

Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с NEWS.ru прокомментировала слова певца Прохора Шаляпина о возможной отмене работы артистов из-за роботов.

По ее словам, даже технологии не смогут заменить Шаляпина «в постели пожилых женщин».

Парламентарий отметила, что если артист настаивает на таком сценарии, то «сам отбирает у себя хлеб». Она добавила, что неясно, как Шаляпин сможет зарабатывать, если роботы займут его место.

Останина отметила чувство юмора певца и подчеркнула, что каждый человек имеет право на иронию, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
