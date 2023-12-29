Газета The Washington Post 29 декабря сообщила, что Украина «с прохладной признательностью» восприняла пакет военной помощи от США на 250 млн долларов. Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена в посте в соцсети X за оружие, которое «покроет самые насущные потребности» страны.

А заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что пакет помощи предназначен лишь для того, чтобы продержаться «еще немного». Он отметил, что подобная помощь не способна изменить ситуацию на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) или позволить «эффективно сопротивляться».

Между тем во всем мире обсуждают последствия полного отказа Запада от поддержки Украины. Киевский аналитик Алексей Кущ в интервью телеканалу Al-Jazeera заявил, что лишившись поддержки Запада, Киев не продержится больше года. По его словам, Украина лишь теоретически может продержаться самостоятельно от шести месяцев до года.

«Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета», - указал он.

По словам аналитика, будущее Украины, а также ее экономическая стабильность в настоящее время и с самого начала российской спецоперации полностью зависят от денег западных стран.

В свою очередь Егор Чернев 28 декабря заявлял, что Киев будет терять территории, если не получит военную помощь от Вашингтона. По его словам, некоторые командиры и солдаты ВСУ сообщили, что дефицит заставил их свернуть ряд операций и перейти к стратегии обороны.

Тем временем в Польше регулярно припоминают Западу задержку поставок вооружений Украине. Портал Interia сообщил со ссылкой на польского генерала Станислава Козея, что украинцы были вынуждены ждать западную технику слишком долго, а россияне умело использовали это время для организации сильной обороны.