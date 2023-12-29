Доноры - или территории: Украина просит у США «немедленное» финансирование
Премьер-министр Украины Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за «высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны. Между тем аналитики считают, что Киев продержится без помощи Запада полгода-год.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета государства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на его письмо.
По словам Шмыгаля, чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы Украина получила достаточное и «немедленное» финансирование, начиная с января 2024 года. При этом он подчеркнул, что Киев не может ждать решения этого вопроса до марта.
«Необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование», - сказал он.
В публикации отмечается, что пока неизвестно, как адресаты отреагировали на письмо и согласились ли они на внеочередную встречу.
Так, украинские власти испытывают серьезные проблемы с финансированием от стран Запада. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен 28 декабря заявил, что Вашингтон выделил Киеву военную помощь на 250 млн долларов, но это последний пакет поддержки в 2023 году.
В пакет помощи вошли, в частности, боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для РСЗО, а также противотанковые средства и более 15 млн патронов для стрелкового оружия.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 18 декабря заявлял, что пакет помощи для Украины, о котором объявят в конце декабря, станет последним из-за «исчерпания ресурсов». Таким образом, в Белом доме и Пентагоне неоднократно заявляли, что средства на поддержку Киева почти исчерпаны.
«Нам нужно, чтобы конгресс действовал без промедления», - говорил Кирби.
Газета The Washington Post 29 декабря сообщила, что Украина «с прохладной признательностью» восприняла пакет военной помощи от США на 250 млн долларов. Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена в посте в соцсети X за оружие, которое «покроет самые насущные потребности» страны.
А заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что пакет помощи предназначен лишь для того, чтобы продержаться «еще немного». Он отметил, что подобная помощь не способна изменить ситуацию на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) или позволить «эффективно сопротивляться».
Между тем во всем мире обсуждают последствия полного отказа Запада от поддержки Украины. Киевский аналитик Алексей Кущ в интервью телеканалу Al-Jazeera заявил, что лишившись поддержки Запада, Киев не продержится больше года. По его словам, Украина лишь теоретически может продержаться самостоятельно от шести месяцев до года.
«Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета», - указал он.
По словам аналитика, будущее Украины, а также ее экономическая стабильность в настоящее время и с самого начала российской спецоперации полностью зависят от денег западных стран.
В свою очередь Егор Чернев 28 декабря заявлял, что Киев будет терять территории, если не получит военную помощь от Вашингтона. По его словам, некоторые командиры и солдаты ВСУ сообщили, что дефицит заставил их свернуть ряд операций и перейти к стратегии обороны.
Тем временем в Польше регулярно припоминают Западу задержку поставок вооружений Украине. Портал Interia сообщил со ссылкой на польского генерала Станислава Козея, что украинцы были вынуждены ждать западную технику слишком долго, а россияне умело использовали это время для организации сильной обороны.
«Киев просчитался в плане последствий летнего контрнаступления», - говорится в сообщении.
Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим союзникам Вашингтона. Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить 106 млрд долларов нескольким странам, в том числе Украине и Израилю. В свою очередь республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. В Белом доме предупреждали, что деньги для Украины закончатся до конца 2023 года без выделения дополнительных средств.
В начале декабря в американском сенате прошло голосование по законопроекту о многомиллиардной помощи Израилю и Украине, но инициатива провалилась. Для одобрения документа нужны были голоса 60 сенаторов, однако поддержали его 49 человек, а 51 отдал голос «против», передает «Радиоточка НСН».
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