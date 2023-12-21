Издание сослалось на данные Кильского института мировой экономики. Журналисты предположили, что за оставшиеся до 2024 года дни цифра станет еще более удручающей для Киева.

Газета объяснила, что данные Кильского института пока не учитывают тот факт, что США и Евросоюз так и не одобрили выделение дополнительных ассигнований на поддержку Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, что американская помощь играет ключевую роль в способности Киева вести боевые действия. Российский лидер отмечал, что без западной поддержки ВСУ продержатся не дольше недели, передает «Радиоточка НСН».

