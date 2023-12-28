Зеленский: В 2023 году Украина получила от США 34 пакета военной помощи

По его словам, их общая стоимость превышает 24 млрд долларов.

Украинский лидер поблагодарил американские власти за помощь и выразил надежду на дальнейшие решительные шаги и поддержку со стороны Белого дома.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подготовил для Киева последний в 2023 году пакет военной помощи на 250 млн долларов, в который вошли боеприпасы для систем ПВО, РСЗО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, сообщает журнал «Профиль».