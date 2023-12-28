Зеленский: В 2023 году Украина получила от США 34 пакета военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях заявил, что в 2023 году Киев получил от Вашингтона 34 пакета военной помощи.

Белый дом: у США остался $1 млрд на помощь Украине

По его словам, их общая стоимость превышает 24 млрд долларов.

Украинский лидер поблагодарил американские власти за помощь и выразил надежду на дальнейшие решительные шаги и поддержку со стороны Белого дома.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подготовил для Киева последний в 2023 году пакет военной помощи на 250 млн долларов, в который вошли боеприпасы для систем ПВО, РСЗО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, сообщает журнал «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры