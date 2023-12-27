СМИ: ЕС готовит план помощи Украине в обход блокировок Орбана
Европейский союз готовит резервный план помощи Киеву на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Это позволит обойти блокировки главы правительства Венгрии Виктора Орбана. План будет включать в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС, что позволит Европейской комиссии занять для Украины до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Окончательная сумма будет определяться в зависимости от потребностей Киева.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз потратил на поддержку Украины свыше 730 миллионов евро, разрушение экономической ситуации может заставить ЕС прекратить поддержку Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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