Это позволит обойти блокировки главы правительства Венгрии Виктора Орбана. План будет включать в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС, что позволит Европейской комиссии занять для Украины до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Окончательная сумма будет определяться в зависимости от потребностей Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз потратил на поддержку Украины свыше 730 миллионов евро, разрушение экономической ситуации может заставить ЕС прекратить поддержку Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

