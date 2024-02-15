«Прорыв и котел»: ВС РФ «замыкают» Авдеевку, ВСУ готовятся к капитуляции
ВСУ несут большие потери в Авдеевке, командование направило срочное подкрепление. Между тем военкоры сообщают, что у ВСУ есть только два варианта: либо попытаться контратаковать, либо оставлять город.
Положение, в котором оказались Вооруженные силы Украины в районе Авдеевки в Донецкой народной республике, чрезвычайно критическое. Об этом сообщила переброшенная на указанный участок фронта в качестве подкрепления третья отдельная штурмовая бригада ВСУ.
«Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая. Мы вынуждены воевать на 360 градусов», – говорится в Telegram-канале бригады.
Там подчеркнули, что оперативная ситуация в Авдеевке остается «угрожающей и нестабильной».
На этой неделе депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников спецоперации Дмитрий Плетень заявлял РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России), которых нет смысла брать в плен.
КАПИТУЛЯЦИЯ ИЛИ КОНТРАТАКА?
Так, военкоры сообщают, что на Донецком фронте ВСУ несут крупные потери. Telegram-канал «WarGonzo» в сводке на утро 15 февраля сообщил, что на южных окраинах Авдеевки российская армия фактически замкнула в кольцо украинский укрепрайон «Зенит».
«"Горлышко" менее 800 метров. И по нему уже ВСУ не отойти. Северо-западнее Авдеевки ВС РФ перерезали главный логистический маршрут украинского гарнизона в городе. Передовые позиции российских штурмовых подразделений на 500 метров западнее», – говорится в сообщении.
Согласно данным, в такой ситуации у командования ВСУ есть только два варианта: либо контратаковать, либо оставлять город.
Со своей стороны, военкор Александр Коц сообщил 14 февраля, что российской армии удалось выйти к Индустриальному проспекту и перерезать сообщение украинским войскам. Также, согласно данным, ВС РФ активно наступают в частном секторе.
В свою очередь военкор Евгений Лисицын сообщил 14 февраля, что в районе Авдеевки наступает критический момент для украинской армии. По его словам, в командных пунктах ВСУ осознают невозможность дальнейшего удержания Авдеевки.
«Им предъявлен ультиматум о капитуляции. Ожидается, что решение об их следующих действиях будет принято на высшем уровне, непосредственно (президентом Украины Владимиром – ред. НСН) Зеленским. В командных пунктах ВСУ не скрывают готовности отступить от текущих позиций и начать отход, осознавая невозможность дальнейшего удержания Авдеевки», – написал Лисицын в своем Telegram-канале.
Военкор также отметил, что ситуация для украинских сил обостряется с каждым часом, и, судя по всему, у них осталось всего несколько дней до окружения на юге города, которое может привести к значительным потерям. По его словам, у ВСУ сильно истощены резервы, а подкрепление, по большей части, представляет собой небоеспособные единицы, собранные спешно и без должной подготовки.
«Российская армия готовит мощный танковый удар, целью которого является прорыв и окончательное закрытие котла, и это не секрет для противника», – подчеркивается в сообщении.
ПЛЮСЫ ВЗЯТИЯ АВДЕЕВКИ ДЛЯ ВС РФ
Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Бои за город идут с самого начала спецоперации (2022 год).
Военкор Александр Сладков сообщал, что Авдеевка является одним из важнейших коммуникационных узлов, открывающих короткий путь из южной части ДНР в северную. По его словам, взятие этого населенного пункта под контроль поможет не только обезопасить Донецк от обстрелов ВСУ, но и лишит украинскую армию возможности проведения разведки.
«Очень важное направление с точки зрения коммуникаций внутри донецких, потому что в сторону Горловки из Донецка проходит трасса, являющаяся самым коротким путем с юга на север в ДНР. Мы решим сразу несколько задач. И в зоне СВО и конкретно по обеспечению безопасности Донецка. То есть, мы ликвидируем это осиное гнездо, наполненное украинскими войсками и там же присутствует очень большой весомый сегмент иностранных наемников», – писал Сладков в своем Telegram-канале.
Со своей стороны, военкор Юрий Котенок говорил в Telegram-канале об очень серьезной линии обороны украинских войск в Авдеевке. По его словам, она создавалась годами на базе еще советских подземных коммуникаций. А военкор Евгений Поддубный ранее назвал сражение за Авдеевку важным в контексте всей спецоперации.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что намерение сохранить контроль над Авдеевкой в ближайших окрестностях Донецка может обойтись Киеву так же дорого, как и попытка удержать Артемовск. Издание также отмечало, что Киеву будет еще труднее удерживать контроль над Авдеевкой из-за нехватки западных артиллерийских боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о необходимости как минимум двух детей в российских семьях
- Глава Euroclear раскритиковала предложение G7 отдать замороженные активы РФ Киеву
- Врач назвала привычки, которые убивают здоровье офисных работников
- В Дагестане создадут несколько новых курортов
- Мэр Читы поддержал инициативу назвать улицы в честь китайских городов
- Арт-проект по развитию уличного искусства запущен на Сахалине
- Армия Израиля ликвидировала командира спецподразделения «Хезболлах»
- Путин сообщил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года
- Театральный фестиваль «Островский Fest» пройдет в Кинешме в августе
- Путин разрешил совершать сделки с акциями «Группы Ренессанс страхование» и Ozon
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru