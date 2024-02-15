«Прорыв и котел»: ВС РФ «замыкают» Авдеевку, ВСУ готовятся к капитуляции

Там подчеркнули, что оперативная ситуация в Авдеевке остается «угрожающей и нестабильной».

На этой неделе депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников спецоперации Дмитрий Плетень заявлял РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России), которых нет смысла брать в плен.

КАПИТУЛЯЦИЯ ИЛИ КОНТРАТАКА?

Так, военкоры сообщают, что на Донецком фронте ВСУ несут крупные потери. Telegram-канал «WarGonzo» в сводке на утро 15 февраля сообщил, что на южных окраинах Авдеевки российская армия фактически замкнула в кольцо украинский укрепрайон «Зенит».

«"Горлышко" менее 800 метров. И по нему уже ВСУ не отойти. Северо-западнее Авдеевки ВС РФ перерезали главный логистический маршрут украинского гарнизона в городе. Передовые позиции российских штурмовых подразделений на 500 метров западнее», – говорится в сообщении.

Согласно данным, в такой ситуации у командования ВСУ есть только два варианта: либо контратаковать, либо оставлять город.

Со своей стороны, военкор Александр Коц сообщил 14 февраля, что российской армии удалось выйти к Индустриальному проспекту и перерезать сообщение украинским войскам. Также, согласно данным, ВС РФ активно наступают в частном секторе.