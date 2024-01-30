Буданов признал продвижение российских сил под Авдеевкой

По его словам, у ВС РФ есть «определенное продвижение в полях». Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с ноября находятся в обороне.

«И возле Авдеевки то, что случилось», - заявил Буданов.

Газета Financial Times ранее сообщала, что после неудачного летнего контрнаступления украинские войска перешли к «активной обороне». По информации издания, Запад не ждет нового наступления Киева до 2025 года, отмечает «Радиоточка НСН».

