Буданов признал продвижение российских сил под Авдеевкой

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал продвижение российских войск в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

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По его словам, у ВС РФ есть «определенное продвижение в полях». Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с ноября находятся в обороне.

«И возле Авдеевки то, что случилось», - заявил Буданов.

Газета Financial Times ранее сообщала, что после неудачного летнего контрнаступления украинские войска перешли к «активной обороне». По информации издания, Запад не ждет нового наступления Киева до 2025 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассУкраина

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