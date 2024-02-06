Журналист Репке сравнил ситуацию в Авдеевке с Бахмутом

Немецкий журналист Юлиан Репке сравнил с Бахмутом ситуацию в Авдеевке для Вооруженных сил Украины. Об плачевном положении дел для ВСУ он написал в социальной сети X.

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«Ситуация в Авдеевке ухудшается для украинской армии. Российские войска проникают все глубже в город, стремясь вытеснить угольный завод из остальной части города. […] Бахмут 2.0», - говорится в сообщении.

﻿Ранее глава украинской разведки Валерий Буданов признал продвижение российских сил под Авдеевкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУ

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