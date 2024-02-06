Журналист Репке сравнил ситуацию в Авдеевке с Бахмутом
6 февраля 202410:20
Немецкий журналист Юлиан Репке сравнил с Бахмутом ситуацию в Авдеевке для Вооруженных сил Украины. Об плачевном положении дел для ВСУ он написал в социальной сети X.
«Ситуация в Авдеевке ухудшается для украинской армии. Российские войска проникают все глубже в город, стремясь вытеснить угольный завод из остальной части города. […] Бахмут 2.0», - говорится в сообщении.
Ранее глава украинской разведки Валерий Буданов признал продвижение российских сил под Авдеевкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно
- Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Александр Симонец
- В Дагестане 32 населенных пункта остались без электричества из-за непогоды
- СМИ: ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на автобус в Донецке
- В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами
- Хуситы атаковали торговый корабль поблизости от берегов Йемена
- Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича
- Писателя Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации
- ВТБ: Россияне в январе взяли в кредит 130,6 млрд рублей на покупку автомобилей
- Авиасообщение между Волгоградом и Сочи восстановят с 1 июня
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru