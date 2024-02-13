Сырский заявил о переходе ВСУ от попыток наступления к обороне

Военачальник отметил, что ВСУ будут использовать подготовленные укрепления, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Перспективы украинской армии зависят от поддержки со стороны Запада, признал Сырский.

«Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники», - сказал главком ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе назначил Сырского главкомом вместо Валерия Залужного. Глава государства потребовал изменить подход к вопросам мобилизации и ротации из-за нехватки личного состава, отмечает «Радиоточка НСН».

