Сырский заявил о переходе ВСУ от попыток наступления к обороне
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от попыток проводить наступательные операции к обороне, заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF новый главком украинской армии Александр Сырский.
Военачальник отметил, что ВСУ будут использовать подготовленные укрепления, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Перспективы украинской армии зависят от поддержки со стороны Запада, признал Сырский.
«Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники», - сказал главком ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе назначил Сырского главкомом вместо Валерия Залужного. Глава государства потребовал изменить подход к вопросам мобилизации и ротации из-за нехватки личного состава, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru