Сырский заявил о переходе ВСУ от попыток наступления к обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от попыток проводить наступательные операции к обороне, заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF новый главком украинской армии Александр Сырский.

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Военачальник отметил, что ВСУ будут использовать подготовленные укрепления, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Перспективы украинской армии зависят от поддержки со стороны Запада, признал Сырский.

«Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники», - сказал главком ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе назначил Сырского главкомом вместо Валерия Залужного. Глава государства потребовал изменить подход к вопросам мобилизации и ротации из-за нехватки личного состава, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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