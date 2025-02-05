«Продавцы воздуха»: Трамп и Зеленский фантазируют о сделках с Россией
Трамп заявил о конструктиве и титане с литием, которые уже потеряны Украиной, а Зеленский «дал заднюю» по темам переговоров и территориальных потерь.
Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых оптимистичных заявлений, рассказав о прогрессе по Украине и помечтав о «ривьере» в секторе Газа.
На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский признал невозможность вернуть потерянные территории и даже допустил возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с тем СМИ называют Зеленского «лишним» в диалоге Вашингтона и Москвы.
РИВЬЕРА И КОНСТРУКТИВ: ОТ ТРАМПА ДО ЗЕЛЕНСКОГО
Президент США Дональд Трамп, проваливший обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, не теряет оптимизма. Вслед за экзотическим заявлением об обмене помощи Киеву на редкоземельные металлы и интригующих словах о готовности Зеленского к сделке глава Белого дома сообщил всему миру о «конструктивных переговорах» по Украине.
«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», - сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
В словах американского президента по традиции было мало конкретики. Вместе с тем он вновь удивил мир словами о желании США взять под контроль сектор Газа и превратить пылающий в огне регион в «ближневосточную ривьеру».
На этом фоне внезапно разоткровенничался украинский лидер Владимир Зеленский. В беседе с британским журналистом Пирсом Морганом он признал, что Киев не в состоянии вернуть утраченные территории.
«Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет», — сказал Зеленский.
При этом он попытался убедить мировую общественность, что ВСУ потеряли с начала спецоперации 45 тыс. военных погибшими и 370 тыс. ранеными. Вместе с тем в Минобороны России оценивают потери украинской армии в 1 млн человек.
Зеленский также допустил возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», - пояснил политик.
Правда, в России не считают Зеленского легитимным президентом. Да и западные СМИ указывают, что он становится лишним в возможных переговорах.
«Белый дом рассматривает Зеленского как неудобное препятствие и будет настаивать на проведении выборов в Украине после заключения перемирия (…) Для Белого дома Зеленский представляет сплошное неудобство», - отмечает издание InsideOver.
Со своей стороны, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что Зеленский не является «своим» для администрации Трампа.
«Политика нового президента США ясна – усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих. И тут для режима Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала (…) Зеленский уже никому не нужен. США собирают «свои» (по крайней мере, так думает Трамп и его команда) земли, и Украина в них не входит», - написал Медведчук в статье для «Комсомольской правды».
МЕТАЛЛЫ, КОТОРЫХ НЕТ: «ПРОДАЕТ ВОЗДУХ!»
При этом трещит по швам и озвученная в в начале февраля идея Трампа о сделке с Украиной, предполагающей обмен редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи США. По данным Financial Times (FT), об этом говорилось в так называемом «плане победы» Зеленского, а речь шла о месторождениях лития и титана.
«Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет. При этом значительная часть разведанных находится на территории, которая уже освобождена и находится под защитой наших вооруженных сил», - сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
Эту информацию подтвердил и сам украинский лидер Владимир Зеленский.
«Действительно, на неподконтрольных территориях находятся значительные объемы наших полезных ископаемых», — сказало он после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
По данным Forbes, Украина ранее располагала самыми большими в Европе запасами лития и титана, при этом более 70% запасов этих металлов приходятся на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.
На эту тему высказался и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина. Европейцы, поблагодарите за это своих лидеров», — написал Медведев в соцсети Х, указав в числе «жалких деятелей» лидеров ФРГ и Франции, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Вместе с тем, Медведев высказал мнение, что «поддержка дрессированных политических карликов Пиндостана возобновится под барабанную дробь национальных интересов США».
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