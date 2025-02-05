РИВЬЕРА И КОНСТРУКТИВ: ОТ ТРАМПА ДО ЗЕЛЕНСКОГО

Президент США Дональд Трамп, проваливший обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, не теряет оптимизма. Вслед за экзотическим заявлением об обмене помощи Киеву на редкоземельные металлы и интригующих словах о готовности Зеленского к сделке глава Белого дома сообщил всему миру о «конструктивных переговорах» по Украине.

«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», - сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

В словах американского президента по традиции было мало конкретики. Вместе с тем он вновь удивил мир словами о желании США взять под контроль сектор Газа и превратить пылающий в огне регион в «ближневосточную ривьеру».

На этом фоне внезапно разоткровенничался украинский лидер Владимир Зеленский. В беседе с британским журналистом Пирсом Морганом он признал, что Киев не в состоянии вернуть утраченные территории.

«Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет», — сказал Зеленский.

При этом он попытался убедить мировую общественность, что ВСУ потеряли с начала спецоперации 45 тыс. военных погибшими и 370 тыс. ранеными. Вместе с тем в Минобороны России оценивают потери украинской армии в 1 млн человек.

Зеленский также допустил возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», - пояснил политик.

Правда, в России не считают Зеленского легитимным президентом. Да и западные СМИ указывают, что он становится лишним в возможных переговорах.

«Белый дом рассматривает Зеленского как неудобное препятствие и будет настаивать на проведении выборов в Украине после заключения перемирия (…) Для Белого дома Зеленский представляет сплошное неудобство», - отмечает издание InsideOver.

Со своей стороны, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что Зеленский не является «своим» для администрации Трампа.

«Политика нового президента США ясна – усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих. И тут для режима Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала (…) Зеленский уже никому не нужен. США собирают «свои» (по крайней мере, так думает Трамп и его команда) земли, и Украина в них не входит», - написал Медведчук в статье для «Комсомольской правды».