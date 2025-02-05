Трамп заявил об очень хороших разговорах по ситуации вокруг Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам об очень хороших разговорах в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины.

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«Думаю, у нас были очень хорошие разговоры», — сказал глава государства.

«Мы работаем очень тяжело в контексте России и Украины», — отметил глава Белого дома.

Ранее в Белом доме не подтвердили обсуждение встречи Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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