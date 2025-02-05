Трамп заявил об очень хороших разговорах по ситуации вокруг Украины
5 февраля 202502:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам об очень хороших разговорах в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины.
«Думаю, у нас были очень хорошие разговоры», — сказал глава государства.
«Мы работаем очень тяжело в контексте России и Украины», — отметил глава Белого дома.
Ранее в Белом доме не подтвердили обсуждение встречи Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил об очень хороших разговорах по ситуации вокруг Украины
- В Швеции назвали стрельбу в школе самой массовой в истории страны
- Трамп: Cектор Газа нужно снести
- Трамп: У Ирана не может быть ядерного оружия
- Лолита назвала Киркорова предателем из-за «голой вечеринки»
- Обвиняемая в убийстве Дугиной получила поддельные документы за три дня до преступления
- Зеленский сообщил о масштабных коррупционных схемах на Украине
- Петр Чеботарев ушел из жизни после болезни и осложнений от инсульта
- В Москве возбуждено уголовное дело по факту стрельбы и похищения человека
- В Белом доме заявили о предложениях помощи в урегулировании конфликта на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru