Медведев: Европе придётся заплатить бешеную сумму, чтобы собрать Украину по кусочкам
5 февраля 202503:02
Европе придётся заплатить бешеную сумму, чтобы собрать Украину по кусочкам, сообщил в социальной сети Х зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, жители Европы должны «поблагодарить своих лидеров». Так Медведев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киев будет платить США редкоземельными металлами Украины.
По словам американского лидера, Украина готова предоставить эти гарантии, и в ближайшее время стороны рассчитывают заключить сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru