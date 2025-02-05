Медведев: Европе придётся заплатить бешеную сумму, чтобы собрать Украину по кусочкам

Европе придётся заплатить бешеную сумму, чтобы собрать Украину по кусочкам, сообщил в социальной сети Х зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

СМИ: Киев утратил большую часть территорий с редкоземельными металлами

По его словам, жители Европы должны «поблагодарить своих лидеров». Так Медведев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киев будет платить США редкоземельными металлами Украины.

По словам американского лидера, Украина готова предоставить эти гарантии, и в ближайшее время стороны рассчитывают заключить сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаЕвропаДмитрий Медведев

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