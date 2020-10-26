Марихуана вместо партии Зеленского. Как проголосовали украинцы
Большинство украинцев поддержали предложенную Владимиром Зеленским легализацию каннабиса в медицинских целях, а также возможное сокращение числа депутатов Верховной рады. Партии президента такой поддержки не перепало: по предварительным данным, её кандидаты во многих регионах идут на третьих местах.
Социологическая группа «Рейтинг» подвела предварительные итоги всеукраинского голосования на опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский. Жителям страны нужно было ответить на пять вопросов.
Наибольшую поддержку получил пункт о сокращении числа народных депутатов с 450 до 300. За идею проголосовали 95% участников. 70% высказались за легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал опрос очередной болтовней, которая не изменит жизнь украинцев к лучшему.
«Особенно порадовал вопрос о легализации наркотиков. Все ресурсы в бюджете истощились, видимо, скоро дойдет до легализации проституции и торговли оружием», - сказал он.
Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 78% граждан. 81% опрошенных высказался за пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, еще 45% — за создание свободной экономической зоны в Донбассе.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН заявил, что опрос, по сути. Проводился ради двух пунктов: свободная экономическая зона в Донбассе и численность депутатов Рады.
«Вполне возможно, что после решения конфликта Украина будет пытаться наполнить понятие «особый статус Донбасса» тем, что там будет предложено создать свободную экономическую зону. Это тоже особый статус. Второй вопрос – это сокращение количества депутатов до 300 человек. Если народ поддержит, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Верховной рады. И над нынешним составом будет подвешен дамоклов меч роспуска, потому что он не соответствует чаяньям граждан. Это будет дополнительный стимул для работы депутатов. Эти два вопроса будут наиболее важными. Все остальные носят проходной характер», - сказал Бондаренко.
Опрос прошел 25 октября, в день голосования на местных выборах. Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва назвал предварительные результаты партии президента «Слуга народа» провалом. По его наблюдениям, по партийным спискам кандидаты от партии в регионах шли на третьем месте и ниже.
При этом, по данным опроса Киевского международного института социологии, если бы президентские выборы прошли в сентябре, то самого Владимира Зеленского снова поддержали бы только 22,2% потенциальных избирателей. И это неплохой результат, уверил НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Если сравнить с рейтингом Порошенко, то даже хорошо смотрится, потому что у Порошенко еще хуже, потом что у действующего украинского президента рейтинг всегда низкий. Другое дело, что у Зеленского нет альтернативы. Были бы сейчас выборы – опять бы Зеленский выиграл», - сказал эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- В России новый рекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом
- На администрацию аэропорта «Домодедово» завели уголовное дело о халатности
- Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом
- Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 43 млн человек
- В Белоруссии сообщили о подготовке к стачке на крупных заводах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru