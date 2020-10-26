Марихуана вместо партии Зеленского. Как проголосовали украинцы

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 78% граждан. 81% опрошенных высказался за пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, еще 45% — за создание свободной экономической зоны в Донбассе.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН заявил, что опрос, по сути. Проводился ради двух пунктов: свободная экономическая зона в Донбассе и численность депутатов Рады.

«Вполне возможно, что после решения конфликта Украина будет пытаться наполнить понятие «особый статус Донбасса» тем, что там будет предложено создать свободную экономическую зону. Это тоже особый статус. Второй вопрос – это сокращение количества депутатов до 300 человек. Если народ поддержит, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Верховной рады. И над нынешним составом будет подвешен дамоклов меч роспуска, потому что он не соответствует чаяньям граждан. Это будет дополнительный стимул для работы депутатов. Эти два вопроса будут наиболее важными. Все остальные носят проходной характер», - сказал Бондаренко.

Опрос прошел 25 октября, в день голосования на местных выборах. Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва назвал предварительные результаты партии президента «Слуга народа» провалом. По его наблюдениям, по партийным спискам кандидаты от партии в регионах шли на третьем месте и ниже.

При этом, по данным опроса Киевского международного института социологии, если бы президентские выборы прошли в сентябре, то самого Владимира Зеленского снова поддержали бы только 22,2% потенциальных избирателей. И это неплохой результат, уверил НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Если сравнить с рейтингом Порошенко, то даже хорошо смотрится, потому что у Порошенко еще хуже, потом что у действующего украинского президента рейтинг всегда низкий. Другое дело, что у Зеленского нет альтернативы. Были бы сейчас выборы – опять бы Зеленский выиграл», - сказал эксперт.

